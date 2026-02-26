Empieza la tercera ronda de negociaciones entre Irán y EEUU en Ginebra

Ginebra, 26 feb (EFE).- Irán y Estados Unidos han iniciado este jueves una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, la tercera este año, con una propuesta detallada transmitida por la parte iraní a los estadounidenses.

La propuesta ha sido entregada a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejerce de mediador y que antes se ha reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para discutir sobre el rol de este organismo en caso de que se llegue a un acuerdo para la inspección de las instalaciones nucleares en Irán. EFE

