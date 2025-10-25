Empieza la votación en la que Ouattara busca su cuarta presidencia en Costa de Marfil

Nairobi, 25 oct (EFE).- Costa de Marfil celebra este sábado elecciones presidenciales en un clima de tensión política, marcado por la exclusión de los principales líderes opositores y por las detenciones masivas de manifestantes que protestaban contra el cuarto mandato que busca el presidente Alassane Ouattara.

Los colegios electorales abrieron a las 08:00 hora local (08:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 (18:00 GMT), según la Comisión Electoral Independiente (CEI), que ha habilitado unos 11.835 centros de votación para los 8,7 millones de ciudadanos registrados, en un país con una población de unos 31 millones de personas.

Los marfileños eligen al próximo jefe de Estado para un mandato de cinco años, donde el vencedor requerirá más del 50 % de los votos en la primera vuelta para evitar un segundo turno.

Cinco candidatos compiten por la Presidencia. Ouattara, de 83 años, en el poder desde 2010, se presenta por el partido oficialista Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP) y promete mejoras económicas y sociales para jóvenes y mujeres, presentándose como garante de la estabilidad.

Entre sus rivales destacan la ex primera dama Simone Gbagbo, de 76 años, líder del Movimiento de Generaciones Capaces (MGC); el exministro de Comercio Jean-Louis Billon, de 60 años, candidato del Congreso Democrático (CODE), que agrupa a 18 partidos; el exministro Ahoua Don-Mello, de 67 años, y la exministra de Asuntos Sociales Henriette Lagou Adjoua, de 66.

Las elecciones se celebran sin la participación de los dos principales líderes opositores: el expresidente Laurent Gbagbo, de 80 años, y el exconsejero delegado de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, de 63, ambos inhabilitados por la justicia.

La exclusión de sus candidaturas ha provocado protestas en varias ciudades del país, pese a la prohibición gubernamental de manifestaciones políticas durante dos meses, donde más de 700 personas han sido arrestadas, según datos oficiales.

