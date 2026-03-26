Empieza segunda audiencia en el caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EEUU

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Nueva York, 26 mar (EFE).- La segunda audiencia en el caso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico, dio comienzo este jueves en un tribunal federal de Nueva York.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 (15:45 GMT), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00. EFE

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