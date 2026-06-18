Empleados eléctricos venezolanos denuncian sueldo denigrante e infraestructura deteriorada

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Caracas, 18 jun (EFE).- Sindicalistas y trabajadores eléctricos de Venezuela denunciaron este jueves salarios «denigrantes» y el deterioro de la infraestructura del sistema de electricidad del país, en el marco de los recientes acuerdos firmados entre el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y Estados Unidos para la recuperación del sector.

En una rueda de prensa, los empleados pidieron ser incluidos en los acuerdos con EE.UU. y en el proceso de consulta del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas en este sector, controlado por el Estado.

El secretario general del sindicato eléctrico en el estado Miranda (norte), Alexis Rodríguez, advirtió que la situación socioeconómica de los trabajadores «es demasiado preocupante», con salarios, indicó, de dos dólares, sin incluir las bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales.

Se trata, prosiguió, de una «crisis generalizada que no permite que los trabajadores subsistan con dignidad», por lo que propuso establecer una mesa de trabajo con las autoridades para abordar estos problemas.

«La recuperación del sector pasa primero por un acuerdo con la dirigencia sindical y sus trabajadores porque nosotros queremos hacer los aportes que sean necesarios para mejorar la industria, (…) tenemos unos salarios denigrantes, tenemos una situación con los trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes (…) que no están subsistiendo con dignidad», señaló.

A su juicio, la industria eléctrica venezolana «ya no aguanta más» como consecuencia de «la desidia de quienes, de una u otra manera, la han venido administrando».

El también integrante del comité ejecutivo de la federación de trabajadores del sector anunció que entregarán una tercera comunicación al ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, tras las consignadas en febrero y abril, con denuncias y solicitudes.

Asimismo, afirmó que no descartan «acciones más contundentes».

El dirigente sindical insistió en que, si bien son necesarias las inversiones, las autoridades deben «tomar en cuenta al recurso humano».

Por su parte, Oswaldo Méndez, secretario general del sindicato en el estado Lara (oeste), aseguró que se sienten excluidos de las declaraciones que han dado las autoridades venezolanas y estadounidenses sobre el sector.

«No pueden seguir los trabajadores del sector eléctrico ajenos a cualquier acuerdo que haga el interinato con el Gobierno americano, (…) ya esta situación llegó a una etapa en donde o nos adaptamos y somos sumisos ante cualquier anuncio del Gobierno interino, o damos un paso adelante para no morir de mengua en nuestras casas», agregó.

Los trabajadores además denunciaron que han pasado nueve años sin dotación de uniformes.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El Gobierno venezolano, que creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector, firmó en la última semana acuerdos con la empresa norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA para mejorar el sistema eléctrico. EFE

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