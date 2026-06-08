Empleo en México se desacelera con la pérdida de casi 30.000 puestos formales en mayo

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Ciudad de México, 8 jun (EFE).- La creación acumulada de empleo formal en México retrocedió a 201.605 puestos entre enero y mayo de 2026, tras la pérdida de 29.922 plazas solo en el quinto mes del año, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El retroceso mensual, equivalente a una tasa de menos 0,1 %, redujo el avance que el país había acumulado hasta abril, cuando sumaba 231.527 nuevos puestos formales en el año.

Pese a la caída de mayo, el IMSS reportó 22.718.681 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la quinta cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de mayo.

Del total, el 86,8 % correspondió a empleos permanentes y el 13,2 % a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19.730.767, también la mayor afiliación registrada para un mismo mes de mayo.

El instituto atribuyó la pérdida mensual principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario, que suele reducir temporalmente el empleo durante este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

El organismo también señaló que el comportamiento de mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real mediante esquemas de simulación en el aseguramiento.

Según el IMSS, “si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría una trayectoria positiva en la generación de empleo formal”.

En los últimos 12 meses, el empleo formal creció en 346.637 puestos, una tasa interanual de 1,5 %.

Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con 13,5 %; la industria extractiva, con 4,1 %, y los servicios sociales y comunales, con 2 %.

En contraste, la transformación cayó 1,4 % y el sector agropecuario retrocedió 4,3 %.

Por estados, destacaron Hidalgo, Estado de México y Oaxaca, con aumentos anuales superiores al 4 %.

El salario base de cotización promedio alcanzó en mayo los 671,3 pesos diarios (unos 37,3 dólares), el nivel más alto para cualquier mes desde que existe registro, según el IMSS.

El salario presentó un aumento anual nominal de 41,3 pesos (unos 2,3 dólares), el quinto mayor incremento para un mes de mayo, mientras que en términos relativos avanzó 6,6 %.

El instituto también contabilizó a 1.015.999 de patrones.

En plataformas digitales, el IMSS reportó 1.554.053 personas beneficiadas por la reforma del sector, de las cuales 197.131 superaron el umbral de ingreso neto mensual y se convirtieron en puestos de trabajo.

También registró 57.564 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 437.600 de personas trabajadoras independientes.

Aunque el IMSS es el principal indicador del empleo formal, el mercado laboral mexicano mantiene un amplio componente informal.

Según datos del Inegi citados en la nota base, al cierre de 2025 la informalidad laboral alcanzó al 55 % de la población ocupada, con 32,9 millones de personas. EFE

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