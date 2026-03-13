Emprendedora dominicana lleva su resiliencia a la ONU frente a la brecha de género

4 minutos

Naciones Unidas, 13 mar (EFE).- La falta de recursos económicos, las leyes discriminatorias o el sesgo digital son algunas de las barreras que amplían la brecha de género, según se está debatiendo en la 70 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, donde la emprendedora dominicana Elsa Gómez ha transmitido su testimonio de superación frente a estas desigualdades.

En un acto celebrado en la sede de la ONU, en Nueva York, Gómez contó su experiencia tras poner en marcha hace diez años ‘Todo Usado Suriel’, un negocio de demolición de edificios y venta de materiales reciclados gracias a la financiación y a los programas de educación financiera de Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).

Aunque ver a una mujer a cargo de un negocio tradicionalmente masculino “es todavía raro para muchos hombres”, el rendimiento de su trabajo le ha permitido alcanzar su independencia económica, acceder a la universidad y cumplir sus sueños, como comprar una casa a su madre y brindarle educación a sus hijos.

“Lo más importante para mí como mujer es luchar para avanzar. Yo soy quien llevo la contabilidad, pago a los empleados y voy a las demoliciones para coordinar al equipo”, explicó la beneficiaria de los productos y servicios financieros y no financieros de la Fundación, que atiende a más de 1,8 millones de emprendedoras de escasos recursos en cinco países de América Latina.

Siete de cada diez emprendedores a los que apoya son mujeres que consiguen salir de una situación de vulnerabilidad después de tres años y cuyos negocios “crecen al mismo ritmo que el de los hombres” a pesar de que solicitan “menos capital”, según asegura la entidad en una nota de prensa.

“En República Dominicana concedemos créditos a mujeres rurales sin exigir la titularidad de la tierra y en Perú les ofrecemos créditos digitales que no requieren la firma del cónyuge”, apuntó Javier Flores, director general de FMBBVA, quien considera fundamental poner en marcha iniciativas que contribuyan a reducir las normas sociales y leyes discriminatorias que frenan el progreso de las mujeres.

Una de cada cuatro mujeres en América Latina no cuenta con ingresos propios, en comparación con el 10 % de los hombres, según el dato de 2024 del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y el 86 % lideran un negocio por necesidad, de acuerdo con el ‘Informe sobre emprendimiento femenino GEM 2024-2025’.

La ministra de la Mujer de República Dominicana, Gloria Reyes, aseguró que “tenemos el convencimiento de que la inclusión productiva de las mujeres no se logra con esfuerzos aislados. Solo a través de la articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema financiero podremos impulsar políticas sociales capaces de ampliar su acceso a oportunidades económicas reales”.

Para la presidenta ejecutiva de Banco Adopem, Mercedes Canalda de Beras-Goico, “romper los sesgos no es solo un desafío social, es una responsabilidad concreta del sector financiero: debemos diseñar soluciones que atiendan a la realidad de las mujeres y les permitan avanzar con autonomía y oportunidades reales”.

Esta entidad atiende a más de 540.000 emprendedoras que, como Elsa Gómez, salen adelante gracias a su esfuerzo y al acompañamiento y “al acceso a digitalización, ahorro, microseguros de vida o capacitación” diseñados para que los emprendedores de sectores menos favorecidos “puedan salir de la pobreza”.

De los emprendedores que consiguen salir de esta situación, un 70 % son mujeres, y lo consiguen después de tres años con el Banco Adopem.

El informe ‘Progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de Género 2025’ (ONU Mujeres y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas) concluye que este tipo de barreras, muchas veces invisibilizadas, frenarán la igualdad económica durante 286 años.EFE

dgm/jrm/gpv

(foto) (video)

FMBBVA colabora con EFE en la difusión de este contenido.