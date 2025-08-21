Empresa correos belga suspenderá el sábado el envío de paquetes a EE.UU. por los aranceles

2 minutos

Bruselas, 21 ago (EFE).- La empresa pública de correos belga, Bpost, suspenderá temporalmente a partir del sábado 23 de agosto los envíos postales a Estados Unidos debido a la incertidumbre en torno a las nuevas normas estadounidenses sobre envíos internacionales, informó la compañía.

La medida afectará a los envíos postales con mercancías enviadas desde Bélgica a Estados Unidos pero no a las cartas que contengan únicamente documentos, precisó la empresa.

La decisión se debe, indicó Bpost, a «la reciente modificación de las reglas aduaneras y tarifarias americanas» que suprime una excepción «de minimis» para las mercancías que entran en ese país.

Hasta ahora, los paquetes internacionales con un valor inferior a 800 dólares estaban exentos de impuestos y tasas aduaneras, pero a partir del 29 de agosto ya no será así y todos estarán sometidos a distintos aranceles.

Esta decisión afecta a todos los envíos postales con mercancías destinadas a Estados Unidos, independientemente del país de origen.

Bpost explicó que esto significa que los remitentes deberán pagar los aranceles e impuestos sobre las mercancías antes de su llegada a Estados Unidos, y el operador postal será responsable de cumplir con estas obligaciones.

«Este cambio en la regulación tiene un impacto significativo en los servicios postales internacionales y en los comercios electrónicos que utilizan estos servicios», añadió.

La empresa lamentó la suspensión, que tiene por objetivo «proteger» a sus clientes y agregó que, en consulta con sus socios internacionales, está trabajando para «desarrollar rápidamente una solución que permita reanudar los envíos a Estados Unidos». EFE

mb/lpc/ad