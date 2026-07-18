Empresa de verduras en California retira lechuga por posible vínculo con ciclosporiasis

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Los Ángeles, 17 jul (EFE).- Uno de los mayores productores de verduras frescas y ensaladas empacadas de EE.UU. con sede en California comenzó un retiro voluntario de lechuga, tras posible vínculo con el brote de ciclosporiasis en el país, según informó The New York Times.

Taylor Farms, con sede en el Valle de Salinas conocido como ‘el valle de las ensaladas’, dijo este viernes al rotativo neoyorquino que había “iniciado de inmediato el retiro voluntario de sus productos”, tras una investigación de trazabilidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habrían vinculado la enfermedad parasitaria con la lechuga tipo iceberg que Taylor Farms suministra a ciertos restaurantes Taco Bell, que han sido identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos.

En general, las autoridades federales estadounidenses indagan casi 7.000 casos confirmados o sospechosos del parásito, que causa diarrea severa, entre otro síntomas, lo que supondría 27 veces más que el mismo lapso del año pasado, según información CDC.

De estos casos, 1.645 están confirmados desde el 1 de mayo y más de 5.100 aún están en análisis, lo que contrasta con los 249 registrados en el mismo periodo de 2025, indicaron los CDC en un informe, que reconoció que «la cifra real de enfermedades podría ser mayor» porque las infecciones están «subdiagnosticadas».

Los CDC confirmaron que hay casos en 34 estados, con cuatro de ellos con más de 400: Míchigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, aunque las infecciones se han registrado en todas las latitudes, desde California y Texas hasta Florida y Nueva York.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse de frutas y verduras contaminadas. EFE

amv/gpv