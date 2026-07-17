Empresa emiratí suspende operaciones en yacimiento de gas en Kurdistán por «tensiones»

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Dubái, 17 jul (EFE).- La empresa emiratí Dana Gas anunció este viernes la suspensión de las operaciones en el yacimiento de gas de Kormor, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, debido al «aumento de tensiones» en Oriente Medio y después de que esta región del norte de Irak fuera blanco de ataques en los últimos días.

«Dana Gas anuncia la suspensión de operaciones en la principal instalación de producción en el campo Kormor», anunció la empresa gestora en una circular emitida a la bolsa de valores de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La medida fue tomada «debido al aumento de las tensiones y las amenazas a la seguridad en la región», de acuerdo con la compañía, que afirmó que está «monitoreando de cerca la situación» en cooperación con las autoridades iraquíes de la provincia de Suleimaniya, además de con el Gobierno Regional del Kurdistán y el Ejecutivo iraquí.

El yacimiento de Kormor produce alrededor de 452 pies cúbicos de gas al día que sirven para alimentar las centrales eléctricas del Kurdistán iraquí.

Este campo ha sido objetivo de múltiples ataque en los últimos años que han obligado a suspender las operaciones de la instalación, en medio de tensiones en Oriente Medio previas a la guerra de Irán iniciada a finales de febrero de este año.

Las autoridades kurdoiraquíes han responsabilizado de estas acciones a las milicias proiraníes de Irak, que han tenido como blanco infraestructura del Kurdistán iraquí, donde Estados Unidos y otros países del golfo Pérsico como Emiratos tienen grandes inversiones en el sector energético.

Este mismo viernes, el Servicio Antiterrorista del Kurdistán iraquí dijo en un comunicado que las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos «derribaron ocho drones bombarderos en Erbil», la capital de esta región septentrional, sin que se produjeran víctimas. EFE

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