Empresa estadounidense construirá en El Salvador un cable submarino de fibra óptica

2 minutos

San Salvador, 16 dic (EFE).- El Salvador seleccionó a la empresa estadounidense Liberty Latin America para la construcción «del primer» cable submarino de fibra óptica para «proporcionar» internet «más rápido» a la ciudadanía, informó este martes en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos .

De acuerdo con esta oficina, lo anterior permitirá «crear nuevas oportunidades de innovación y crecimiento económico» y señaló que «este es otro ejemplo contundente del papel transformador que desempeñan las empresas estadounidenses en todo el mundo».

En reacción al anuncio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, escribió en X: «El nuevo cable internacional de comunicaciones submarinas de El Salvador».

Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló en la misma red social que «este un paso crucial en la transformación de El Salvador, ya que brindará un internet más rápido para los salvadoreños y abrirá nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento económico».

«La Embajada de EE.UU. se enorgullece de haber acompañado este proceso», señaló.

La empresa estadounidense manifestó en un comunicado que fue seleccionada por el regulador de telecomunicaciones de El Salvador, SIGET (Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones), para «construir y desplegar el primer cable submarino del país».

«Este proyecto histórico fortalecerá la infraestructura digital de El Salvador, ampliará la capacidad de ancho de banda y reforzará la resiliencia de la conectividad del país», detalló la nota.

Apuntó que el nuevo sistema «representa un avance fundamental, ofreciendo una mayor fiabilidad, mayor capacidad y un mayor acceso para los 6,3 millones de ciudadanos salvadoreños».

En el comunicado, sin detallar el costo económico del proyecto, la empresa agregó que el nuevo sistema submarino de El Salvador está previsto para estar operativo en el segundo semestre de 2028. EFE

sa/rao/sbb