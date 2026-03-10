Empresa estadounidense Solesis inaugura planta de biomateriales médicos en Costa Rica

San José, 10 mar (EFE).- La multinacional estadounidense Solesis inauguró este martes en Costa Rica una planta de manufactura de biomateriales que permite fabricar componentes a la medida destinados a empresas de dispositivos médicos, informó la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Procomer detalló en un comunicado que se trata de la primera planta en el país especializada en la producción de biomateriales, componentes de origen natural diseñados para estar en contacto con el cuerpo humano, a partir del uso de textiles y polímeros.

«Esta apertura subraya nuestro compromiso de ofrecer productos consistentes y de alta calidad para nuestros clientes. Este hito marca un nuevo y emocionante capítulo para Solesis al fortalecer nuestra capacidad para avanzar en soluciones biomateriales aplicadas que están transformando el futuro de la medicina», dijo en el comunicado el presidente y jefe ejecutivo de Solesis, John Witkowski.

El centro de producción está ubicado en la Zona Franca Greenpark en El Coyol, provincia de Alajuela (centro del país) y cuenta con cuartos limpios y espacios controlados diseñados para cumplir con los estándares de calidad requeridos por el sector de dispositivos médicos.

«Esta nueva planta fortalece el ecosistema de dispositivos médicos en Costa Rica, donde ya operan más de 100 empresas, fabricantes y desarrolladores mundiales de tecnología médica en áreas como endoscopia, cardiología, ortopedia, oftalmología y diagnóstico», declaró la gerente general de Procomer, Laura López.

López agregó que la incorporación de procesos cada vez más complejos, como la elaboración de biomateriales, «abre nuevas oportunidades para ampliar las capacidades de manufactura avanzada y seguir diversificando su base productiva». EFE

