Empresa estatal rusa entregó lote de vehículos blindados al frente en Ucrania

1 minuto

Moscú, 20 feb (EFE).- Una filial de la empresa estatal rusa de producción industrial, Rostec, entregó un lote modernizado de vehículos blindados BREM-80 al frente ucraniano, informó este viernes la propia empresa.

«Con motivo del Día del Defensor de la Patria (23 de febrero), Uralvagonzavod, entregó un lote de vehículos de recuperación BREM-80 al Ministerio de Defensa ruso», se lee en el comunicado de la web de la empresa.

El BREM-80 es un vehículo de ingenieros o de recuperación con grúa militarizado, ya que se basa en el chasis del tanque T.80.

La mejora clave es el mayor nivel de protección de la tripulación del vehículo y una característica clave del diseño es el acoplamiento mecanizado que permite a la tripulación evacuar equipo dañado sin abandonar el vehículo, sostienen.

También incluye un arado de tipo excavadora para limpiar posibles escombros y asegurar el vehículo durante la operación.

«El vehículo puede remolcar por sí solo, no solo tanques rusos o soviéticos, sino también tanques occidentales más pesados», sostiene la empresa.

El BREM-80 está diseñado específicamente para climas extremadamente fríos, informaron. EFE

mos/rml