Empresa francesa Alstom realizará el mantenimiento de la señalización del metro de Quito

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- El Metro de Quito adjudicó a la empresa francesa Alstom el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de señalización ferroviaria, por un monto de 27,1 millones de dólares y que tiene una vigencia de cuatro años.

La adjudicación de este contrato «da continuidad al servicio previamente vigente y garantiza el mantenimiento permanente de la señalización ferroviaria, asegurando una operación segura y confiable del sistema» para los más de 185.000 usuarios que diariamente utilizan este transporte, informó este viernes la Alcaldía de la capital ecuatoriana.

El sistema de señalización ferroviaria es el encargado de regular y proteger la circulación de los trenes mediante una supervisión continua en tiempo real, lo que garantiza «los más altos estándares de seguridad operativa» y optimiza «la capacidad y regularidad del servicio del Metro de Quito», añadió la municipalidad en un comunicado.

La señalización ferroviaria integra diversos subsistemas, como señales luminosas, enclavamientos, sistemas de protección automática del tren y sistemas de control y supervisión.

La información que se genera en el tránsito de los trenes se centraliza y monitorea permanentemente desde el puesto de control central para gestionar en todo momento el estado operativo de cada unidad, su posición, velocidad, condiciones de seguridad y la frecuencia de circulación a lo largo de la línea.

La alcaldía señaló que con este contrato «se logró una optimización de más de 1,6 millones de dólares de diferencia entre el precio referencial y la oferta final de la empresa calificada como adjudicataria»: Alstom Brasil Energia e Transporte, filial de la multinacional francesa.

El pasado 13 de enero, el Metro de Quito informó que adjudicó a la española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) la consultoría para los estudios definitivos de la extensión del metro hacia el norte de la capital ecuatoriana, tras cumplir dos años de operaciones de la primera fase del sistema, construida por la también española Acciona. EFE

