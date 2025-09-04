Empresa gestora de funiculares en Lisboa defiende que aumentó inversión en mantenimiento

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 4 sep (EFE).- Carris, la empresa gestora de los funiculares en Lisboa, defendió este jueves que la inversión en el mantenimiento de estos vehículos se incrementó el 25 % entre 2022 y 2025.

El presidente de Carris, Pedro de Brito Bogas, aseguró que «garantizar la seguridad es una prioridad absoluta», en una rueda de prensa después de que el miércoles al menos 16 personas murieran y 23 resultaran heridas al descarrilar el funicular de Gloria, en el pleno centro de la capital.

De Brito Bogas agregó que el mantenimiento de los funiculares lleva externalizado desde 2007 y señaló que, aunque el contrato con la empresa que lleva a cabo ese servicio terminó a finales de agosto, hubo un arreglo directo con esa compañía para que siguiera trabajando, a la espera de que se convoque un concurso.

«Las inspecciones periódicas se han mantenido sin ningún fallo», aseguró el responsable.

Según medios lusos, la compañía contratista que se encarga del mantenimiento es Main (MNTC-Serviços Técnicos de Engenharia), con la que Carris contrató ese servicio para los funiculares históricos de Bica, Lavra y el de Gloria, así como para el Ascensor de Santa Justa.

Sobre las causas de este accidente, De Brito Gogas destacó que ya han abierto una investigación interna para la que también contarán con la colaboración de consultores externos a petición del alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

El Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles, causando 16 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor de tres años.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

