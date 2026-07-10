Empresa inmobiliaria JHSF compra el complejo Enjoy Punta del Este y anuncia su expansión

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São Paulo, 10 jul (EFE).- La empresa brasileña del sector inmobiliario JHSF informó este viernes la compra de la totalidad del capital social de Baluma S.A., la sociedad domiciliada en Uruguay propietaria del complejo Enjoy Punta del Este, y anunció un plan de expansión.

A través de un comunicado enviado al mercado, la empresa anunció que la adquisición fue concretada a través de JHSF Península, empresa que integra el grupo económico que controla a la compañía.

El emblemático recinto ubicado frente a la Playa Mansa, una de las regiones más turísticas del país vecino, continuará en operación y será sometido a una importante ampliación cuyo objetivo final, según la compañía, es transformarlo en «un complejo de usos múltiples orientado al público de alta renta».

Para ello, el proyecto agregará un centro comercial que contará inicialmente con 50 tiendas y restaurantes, un hotel, un casino y diversas unidades residenciales.

La administración del nuevo hotel quedará a cargo del Grupo Fasano, tal como ocurre en las actuales operaciones internacionales del grupo.

De acuerdo con el comunicado, con esta inversión JHSF refuerza su presencia en el mercado uruguayo, en el que ya se encuentra presente desde hace más de 15 años a través de la operación del Hotel Fasano Punta del Este.

Fundada en 1972, JHSF reporta activos totales por 18.200 millones de reales (unos 3.560 millones de dólares). EFE

adm/jrh