Empresa involucrada en presuntos sobornos al Gobierno de Milei niega irregularidades

3 minutos

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- La empresa de comercialización de medicamentos Suizo Argentina, involucrada en un caso de presuntos sobornos a integrantes del Gobierno de Javier Milei, negó este martes irregularidades en su accionar y aseguró estar «a plena disposición» de la Justicia mientras avanza la investigación.

«En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado», afirmaron desde Suizo Argentina a través de un comunicado publicado este martes y compartido en sus redes por Milei, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

La distribuidora de medicamentos es señalada como beneficiaria de un esquema de sobornos impulsado por funcionarios del Gobierno argentino del que, según se denunció ante la Justicia, sería beneficiaria, entre otros, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

«Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma integra, transparente, con responsabilidad social empresaria», agregó el comunicado, además de afirmar que se compromete a aportar «toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes».

Por último, la empresa remarcó que continúa sus actividades «en estricto cumplimiento y custodia de las normas».

El caso se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos, que horas después fue denunciado ante la Justicia por el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.

Horas después de la difusión de los audios, Milei decidió despedir a Spagnuolo de su cargo e intervenir la Andis.

Uno de los apuntados, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia argentina, Eduardo ‘Lule’ Menem, rechazó este lunes las acusaciones que lo vinculan a supuestos sobornos por la compra de medicamentos para la Andis, puso en duda la autenticidad de los audios y denunció una campaña opositora para «dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral».

Otro de las figuras cercas a Milei que se expresó sobre el asunto fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -primo de ‘Lule’ Menem-, que defendió este lunes a los acusados y denunció una «monumental operación» política en la antesala de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. EFE

smo/pd/gad