The Swiss voice in the world since 1935

Empresa italiana descubre web con vídeos íntimos de más de 2.000 de cámaras de vigilancia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 4 sep (EFE).- Una web que aloja miles de grabaciones, principalmente de contenido pornográfico, robadas de más de 2.000 cámaras de seguridad instaladas en hogares, salones de belleza y consultorios médicos de varios países, entre ellos México y Argentina, fue descubierta este jueves por el centro de ciberseguridad de la empresa italiana VarGroup.

La página, que operaba en la web abierta y era «fácilmente accesible a través de motores de búsqueda comunes», permitía a los usuarios visualizar gratuitamente breves extractos de las grabaciones y ofrecía la opción de comprar acceso completo a las cámaras, incluso con control remoto de los dispositivos, informó el centro de ciberseguridad Yarizx.

El análisis de los identificadores únicos de cada cámara reveló que las imágenes provienen de países como Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, México y Argentina.

En Italia, se han identificado alrededor de 150 dispositivos afectados, y la empresa alertó que «el número de cámaras accesibles sigue en aumento».

El portal, activo al menos desde diciembre de 2024, no requería registro para acceder y ofrecía planes de pago con tarifas variables, que oscilaban entre 20 y 575 dólares por cámara, en función de la popularidad y el número de visualizaciones de los vídeos, algunos de los cuales superaban las 20.000 reproducciones.

Además, no se descarta que, junto con grabaciones auténticas, se utilicen vídeos con actores en transmisiones en directo para generar tráfico en el sitio y atraer a más usuarios y suscripciones dentro de un modelo de negocio orientado a maximizar las ventas.

Los vídeos estaban organizados por ubicación, habitación, personas y actividades registradas, e incluso contaban con una barra de búsqueda similar a la de un motor de búsqueda convencional.

El dominio del sitio está registrado en Tonga, en el Pacífico Sur, una elección que podría estar motivada por la búsqueda de anonimato del operador y la flexibilidad legal que ofrecen ciertas jurisdicciones fuera de la Unión Europea, donde las verificaciones de identidad son menos estrictas y los acuerdos de cooperación judicial más laxos, dificultando así la intervención de autoridades extranjeras.

Yarix informó de estos hallazgos al Centro Operativo para la Seguridad Cibernética de la región italiana de Véneto (norte) y a la policía y continúa vigilando el portal. EFE

csv/mr/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR