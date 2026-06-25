Empresa minera Udine iniciará exploración en un proyecto de litio en Argentina

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Buenos Aires, 25 jun (EFE).- La empresa minera Udine iniciará actividades de perforación exploratoria en el proyecto de litio Arauco, en la norteña provincia argentina de La Rioja, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según señaló el Gobierno de La Rioja en un comunicado, Udine iniciará en las próximas semanas la etapa de perforación exploratoria, un «avance» que permitirá evaluar el potencial de recursos en Arauco, que se encuentra en el Salar de Pipanaco.

Udine ha realizado durante los dos últimos años estudios geofísicos y trabajos de prospección sobre una superficie de 20.000 hectáreas ubicada en el extremo sur del salar, en el límite con la provincia de Catamarca.

La empresa comenzará la etapa de perforación exploratoria mediante tres pozos destinados a determinar con precisión la concentración de salmuera de litio existente en la zona.

«En aproximadamente 20 días estaremos en el terreno iniciando tres perforaciones para la extracción y evaluación del recurso. Se trata de una etapa clave para determinar el potencial del proyecto y definir los próximos pasos de su desarrollo», indicó el vicepresidente de Udine, Germán Boguetti.

El sector del litio es en la actualidad uno de los más dinámicos de Argentina, junto con los del cobre, el oro y los hidrocarburos.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

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