Empresa peruana retira lote de un fármaco para la diabetes por una «partícula extraña»

2 minutos

Lima, 28 oct (EFE).- Las autoridades peruanas informaron este martes que la empresa Perufarma ha decidido retirar un lote del medicamento Metformina, utilizado en el tratamiento de la diabetes, tras detectarse la presencia de una «partícula extraña» en un comprimido adquirido en una botica de Lima.

La Metformina es una fármaco de aplicación oral que se usa para tratar la diabetes tipo 2, ya que ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azucar) en la sangre y también aumenta la respuesta del organismo a la insulina.

La decisión fue anunciada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que señaló en un comunicado que Perufarma reportó «la inmovilización y retiro del lote» de Metformina de la marca PF Genéricos, fabricado por la empresa Cifarma.

«Según informó la empresa, se habría identificado la presencia de una partícula extraña en un comprimido del lote involucrado, contenido en un blíster (empaque de plástico) adquirido en una botica de la ciudad de Lima», precisó el organismo.

Agregó que como medida preventiva, Perufarma dispuso la inmovilización y el retiro voluntario del lote, así como de todos los productos de la marca PF Genéricos.

La compañía también comunicó el hecho a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), mientras que el Indecopi recordó a los consumidores que, «ante cualquier señal de anomalía en un medicamento o producto, deben suspender su uso y reportarlo a las autoridades competentes, a fin de salvaguardar su salud y seguridad».

Indicó, además, que cuenta con el ‘sistema de alertas de consumo’, una herramienta para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes. EFE

