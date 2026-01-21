Empresa recolectora de basura de capital colombiano enfrenta varias demandas en Panamá

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFE).- Revisalud, una empresa panameña recolectora de basura de capital colombiano, enfrenta varias denuncias tras el fin de la concesión que operaba en el populoso distrito de San Miguelito, en la capital de Panamá, en medio de un escándalo que incluye acusaciones de presunto soborno.

La sociedad Recicladora Vida y Salud (Revisalud), una empresa panameña con capital del colombiano Grupo Interaseo, obtuvo en el 2001 la concesión del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos en San Miguelito, un contrato que caducó el pasado 18 de enero, tras años de acusaciones de los usuarios y de las propias autoridades sobre el mal desempeño de la empresa.

El fin de la concesión ha estado marcado además por denuncias de un presunto intento de soborno para que Revisalud supuestamente mantuviera el contrato, y por una pugna entre la autoridad municipal y el Gobierno central sobre el control del servicio de recolección de basura en San Miguelito, un sector afectado de forma perenne por problemas de acumulación de desechos.

La Fiscalía investiga un presunto soborno

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó en las últimas horas que ha abierto una investigación de oficio luego de que el representante (concejal) del corregimiento Belisario Porras, Javier Valverde, dijera públicamente el martes que supuestos cabilderos le ofrecieron 100.000 dólares «para apoyar» a Revisalud.

«Recibí un día las visitas, que lo sepa el país, de ‘lobistas’ que me fueron a proponer 100.000 dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud: 20.000 dólares se iban a ir para los ‘lobistas’ y 80.000 dólares para este servidor», relató Valverde durante la sesión del Concejo Municipal.

Ni la fecha de cuándo ocurrió el intento de presunto soborno ni la identidad de los cabilderos fueron reveladas por Valverde, que aseguró que rechazó esa propuesta.

«Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación (…) ha procedido a activar los mecanismos correspondientes para recabar la información necesaria y determinar posibles responsabilidades penales», indicó la Fiscalía en un comunicado.

Al menos tres querellas penales contra la empresa

El asesor legal del Municipio de San Miguelito, Claudio Francis, dijo por su parte al Concejo Municipal que la empresa Revisalud enfrenta al menos tres querellas penales presentadas ante el MP.

Una de estas querellas es por delitos contra el medio ambiente, con el argumento de que la empresa deliberadamente redujo en los últimos meses la recolección de basura en San Miguelito.

Las otras dos querella penales versan sobre delitos contra el patrimonio económico: una porque la empresa ordenó el cobro por adelantado de un mes del servicio, y la otra porque se habría apropiado de bienes de San Miguelito, tal como explica este miércoles un reporte del diario local La Prensa.

El cobro del servicio de aseo urbano en San Miguelito se realiza desde agosto de 2023 a través de la factura de electricidad, un servicio que ofrece la distribuidora ENSA, que en su página web detalla que «Revisalud es propiedad del Grupo Interaseo».

Actualmente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) está a cargo de la recolección en San Miguelito, un área caracterizada por colinas y construcciones informales donde se generan entre 400 y 600 toneladas de desechos cada día, según la información pública. EFE

