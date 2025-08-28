The Swiss voice in the world since 1935

Empresa Tango Energy toma el control de la petrolera argentina Aconcagua

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- La empresa Tango Energy tomó este jueves el control de la petrolera argentina Aconcagua, tras firmar un acuerdo de capitalización por 36 millones de dólares.

En una nota remitida a los mercados de Argentina, Petrolera Aconcagua Energía señaló que Tango Energy adquirió una participación accionaria del 93 % de la empresa y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, «convirtiéndose en su accionista controlante».

Tango Energy es una sociedad entre la petrolera argentina Vista Energy y AR Energy Resources, una subsidiaria de la multinacional Trafigura.

«La operación implicará una capitalización de 36 millones de dólares, recursos que fortalecerán el patrimonio de la sociedad y respaldarán una visión de crecimiento sostenido en el tiempo, con foco en la eficiencia operativa, el desarrollo de Vaca Muerta, la sustentabilidad y la consolidación de su red de operaciones en Argentina», apuntó Aconcagua.

El ingreso de Tango Energy se concretó tras un acuerdo de reestructuración de las deudas de Aconcagua, que tenía a Vista y Trafigura como sus principales acreedores.

Creada en 2015, Aconcagua posee 13 concesiones hidrocarburíferas en las cuencas Neuquina y Cuyana, presentes en las provincias argentinas de Mendoza, Río Negro y Neuquén. Además, la empresa opera centrales hidroeléctricas y térmicas, proyectos eólicos y dos parques solares en construcción en la provincia de Mendoza. EFE

nk/pd/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR