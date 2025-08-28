Empresa Tango Energy toma el control de la petrolera argentina Aconcagua
Buenos Aires, 28 ago (EFE).- La empresa Tango Energy tomó este jueves el control de la petrolera argentina Aconcagua, tras firmar un acuerdo de capitalización por 36 millones de dólares.
En una nota remitida a los mercados de Argentina, Petrolera Aconcagua Energía señaló que Tango Energy adquirió una participación accionaria del 93 % de la empresa y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, «convirtiéndose en su accionista controlante».
Tango Energy es una sociedad entre la petrolera argentina Vista Energy y AR Energy Resources, una subsidiaria de la multinacional Trafigura.
«La operación implicará una capitalización de 36 millones de dólares, recursos que fortalecerán el patrimonio de la sociedad y respaldarán una visión de crecimiento sostenido en el tiempo, con foco en la eficiencia operativa, el desarrollo de Vaca Muerta, la sustentabilidad y la consolidación de su red de operaciones en Argentina», apuntó Aconcagua.
El ingreso de Tango Energy se concretó tras un acuerdo de reestructuración de las deudas de Aconcagua, que tenía a Vista y Trafigura como sus principales acreedores.
Creada en 2015, Aconcagua posee 13 concesiones hidrocarburíferas en las cuencas Neuquina y Cuyana, presentes en las provincias argentinas de Mendoza, Río Negro y Neuquén. Además, la empresa opera centrales hidroeléctricas y térmicas, proyectos eólicos y dos parques solares en construcción en la provincia de Mendoza. EFE
