Empresa TGS espera que su proyecto de líquidos de gas natural en Argentina opere para 2030

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Buenos Aires, 2 jun (EFE).- La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) espera que su proyecto de líquidos de gas natural en Argentina, en el que invertirá 3.000 millones de dólares, esté operativo para 2030.

«Tenemos un plazo de 45 meses, lo que sería el invierno (austral) de 2030, para tener esto en servicio. Para esto estamos trabajando. El proyecto está muy avanzado», afirmó este martes Claudia Trichilo, directora de Operaciones de TGS, en una conferencia en Buenos Aires.

El denominado Proyecto NGL’s buscará industrializar los líquidos del gas natural asociados a la producción de hidrocarburos, a través del desarrollo de infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación.

El proyecto contempla nuevas instalaciones de procesamiento de gas en la planta de TGS en la localidad de Tratayén, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), en el corazón de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Al intervenir en Buenos Aires en la octava conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), Trichilo precisó que la planta de Tratayén tendrá capacidad para procesar 43 millones de metros cúbicos de gas por día.

La iniciativa también prevé la construcción de un poliducto de 573 kilómetros entre Tratayén y la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, cuyo puerto está sobre aguas del Atlántico sur.

El proyecto incluye, asimismo, la construcción de una planta de fraccionamiento y otra planta de almacenamiento de productos en Bahía Blanca y obras complementarias en la terminal marítima para la exportación.

La iniciativa generará exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.

TGS es una de las principales procesadoras de gas natural de Argentina y transporta el 60 % del gas natural consumido en el país a través de una red de gasoductos de 9.000 kilómetros.

La compañía está controlada por Compañía de Inversiones de Energía (CIESA), firma que posee el 53,83 % de las acciones de TGS.

Los accionistas de CIESA son Pampa Energía (50 %) y la familia Sielecki, GIP y PCT (50 %).

Otro 25,33 % de las acciones de TGS está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses, organismo público que administra el sistema de jubilación estatal en Argentina).

El restante 20,84 % de las acciones de TGS cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. EFE

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