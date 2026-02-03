Empresa ucraniana confirma la reanudación de ataques rusos a la energía

Kiev, 3 feb (EFE).- La principal empresa privada ucraniana del sector eléctrico, DTEK, confirmó este martes la reanudación de los ataques a infraestructuras energéticas por parte de Rusia, que había declarado el pasado jueves una tregua temporal en este tipos de bombardeos.

“Rusia atacó de nuevo una central termoeléctrica de DTEK. A consecuencia del ataque ha sufrido daños sustanciales equipamiento termoeléctrico”, se lee en la nota de la empresa, que no especifica en qué parte de Ucrania está situada la infraestructura atacada.

Según DTEK, se trata del noveno “ataque masivo” a infraestructuras termoeléctricas de la empresa desde el pasado octubre.

Antes de la emisión del comunicado de la empresa, el alcalde la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informó de un ataque ruso a infraestructura energética que pone fin a la tregua anunciada el pasado jueves. EFE

