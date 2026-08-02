Empresario Doria Medina retira apoyo a Paz y dice que le preocupa «corrupción» en Bolivia

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La Paz, 1 ago (EFE).- El empresario y excandidato presidencial boliviano Samuel Doria Medina anunció este sábado el retiro de su apoyo al Gobierno de Rodrigo Paz alegando que le «preocupa la corrupción» y la falta de un cambio «integral» en algunas áreas del Estado.

«Después de mucho insistir y conversar, llegamos a la conclusión de que el Gobierno no va a mejorar, así que decidimos cumplir con nuestra conciencia y seguir nuestro propio camino. Lo hacemos por ética», sostuvo Doria Medina en un video difundido en sus redes sociales.

El también líder de la alianza Unidad señaló que esa fuerza no discrepa «con el programa, sino con el comportamiento de las autoridades» y consideró que «tardan meses en tomar decisiones o no las toman nunca».

«También nos preocupa la corrupción (…) Se esperaba que se dé un cambio integral en distintas áreas del Estado, pero no ha ocurrido», manifestó.

Además, afirmó que «en la época del MAS», el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), entidades como la Aduana o el regulador del área minera «eran muy corruptas» y cuestionó que no fuera aceptada su propuesta de designar un «zar anticorrupción».

«No podemos ser responsables de lo que no estamos de acuerdo. Nos vamos, pero seguiremos apoyando el cambio porque queremos que le vaya bien al país», concluyó.

Doria Medina dio su respaldo a Rodrigo Paz después de quedar tercero en la primera vuelta presidencial realizada el 17 de agosto de 2025 y le ratificó el apoyo de Unidad tras el inédito balotaje efectuado en octubre pasado, en el que el ahora gobernante venció al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Esa alianza se reflejó en la presencia de allegados al empresario en el gabinete de ministros de Paz, entre ellos, el de la Presidencia, José Luis Lupo, quien fue el candidato a la Vicepresidencia de Doria Medina, y Cinthya Yáñez, quien hasta julio pasado fue la titular de Turismo Sostenible, Culturas, Folclore y Gastronomía.

Yáñez renunció al puesto alegando motivos personales y hasta el momento el presidente no ha designado a su reemplazo.

Paz, que se postuló a las elecciones generales con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cumplirá el próximo 8 de agosto nueve meses en el Gobierno.

El PDC tiene 49 diputados y 16 senadores en el Legislativo nacional, si bien algunos son leales al vicepresidente del país, Edmand Lara, declarado opositor al Ejecutivo.

Unidad tiene 26 diputados y siete senadores, mientras que la alianza opositora Libre, de Quiroga, tiene 39 representantes en la Cámara baja y 12 en el Senado. EFE

gb/gpv