Empresarios: Latinoamérica debe ser neutral entre EE.UU. y China por minerales críticos

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Lima, 28 may (EFE).- Los líderes de los principales gremios mineros de Argentina, Brasil, Chile y Perú coincidieron este jueves en fomentar la asociatividad y avanzar de manera más ambiciosa de la mano de los gobiernos para aprovechar la oportunidades de los minerales críticos y la transición energética, con apertura tanto a China como a Estados Unidos.

Durante la última jornada del decimosexto Simposio Internacional de Minería de Perú, organizado por la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) del país, los ejecutivos de estos cuatro países ven espacios para crear sinergias y presentarse ante el mundo como la principal región proveedora de los minerales necesarios para la descarbonización.

El director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), Rinaldo Mancin, señaló que «no hay duda de que si hay un país que puede ser un contrapunto político a China en suministro de minerales críticos y estratégicos, soluciones de cambio climático y transición energética, ese es Brasil».

Mancin comentó que su país cuenta con la mayor segunda reserva del mundo de tierras raras, lo que ha despertado el interés de los grandes actores geopolíticos, con inversión directa del gobierno de Estados Unidos a través de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) y también con inversiones pendientes de firma desde la Unión Europea (UE).

«Si todos quieren energía limpia, solo hay una respuesta: minerales, son los portadores de futuro y de las soluciones de transición energética. Es incluso una oportunidad reputacional», sostuvo el representante brasileño.

Por su parte, el gerente general del Consejo Minero de Chile, Carlos Urenda, consideró que se debe avanzar en reformas que reduzcan permisos y costes del sector para hacerlo más atractivo a la inversión, y coincidió en la oportunidad de asociatividad dentro de la región.

Urenda puso como ejemplo el caso del reciente acuerdo suscrito entre la minera estadounidense Anglo American y la estatal chilena Codelco para crear un gran proyecto minero en la zona central del país.

Mientras, el presidente de la Cámara de Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, explicó que «Argentina está hoy en día alineada políticamente con Estados Unidos pero económicamente está totalmente vinculada con China, que es nuestro segundo gran aliado comercial después de Brasil».

«Lo que hay que hacer es buscar un equilibrio, la neutralidad, independientemente de que Argentina haya firmado recientemente un acuerdo de provisión de minerales críticos a Estados Unidos, que todavía no se materializa», dijo Cacciola.

El argentino también mencionó a India como «otro jugador importante que está apareciendo», por lo que abogó por «tener apertura con todos, porque el peor error que se podría cometer es mezclar la cuestión ideológica con lo económico».

En ello coincidió la directora ejecutiva de la SNMPE de Perú, Ángela Grossheim, quien enfatizó en la importancia de tener «esta gran apertura para todos los países, sin ningún sesgo, solamente pidiendo que sean empresas con altos estándares que busquen beneficiando al país y generando sostenibilidad».

«Juntos somos mucho más fuertes. Tenemos una serie de complejidades internas propias de cada país, pero también temas en conjunto que podemos maximizar en esta coyuntura y que nos puede ayudar a poner en valor todo lo que tenemos», concluyó. EFE

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