Empresarios advierten que Perú no puede permitirse nueva etapa de incertidumbre política

Lima, 16 feb (EFE).- La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú (Confiep) advirtió este lunes que el país andino «no puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política» ante el inminente debate en el Congreso de varias mociones que piden la destitución del presidente de transición, José Jerí.

«Independientemente del resultado de las mociones en trámite, el país necesita preservar la gobernabilidad», remarcó el gremio patronal en un comunicado en el que se refirió al «impacto directo» que este tipo de episodios generan «sobre la confianza, la inversión y el empleo» en Perú.

Los empresarios recordaron que Perú «atraviesa un proceso electoral» con miras a los comicios generales de abril próximo, por lo que exhortaron a las fuerzas políticas «a actuar con responsabilidad institucional y a garantizar la continuidad de la gestión pública, preservando a los equipos técnicos y funcionarios competentes, cuya labor es esencial para el funcionamiento del Estado».

Señalaron, además, que las investigaciones que se han abierto contra Jerí deben tener «un esclarecimiento oportuno y sin dilaciones», pero también se debe asegurar la continuidad económica del país en la etapa electoral.

«Confiep reitera que la estabilidad institucional y la previsibilidad son condiciones básicas para el desarrollo», remarcó la institución antes de concluir que «las decisiones que se adopten en los próximos días deben estar guiadas por ese principio».

El pleno del Congreso de Perú debatirá este martes varias mociones de censura que plantean la destitución de Jerí después de que se revelaran reuniones semiclandestinas que mantuvo con empresarios chinos, a una de las cuales acudió encapuchado, y supuestas contrataciones irregulares de varias mujeres jóvenes que consiguieron trabajos públicos tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

De concretarse la destitución, el derechista Jerí se convertirá en el séptimo mandatario peruano en dejar el poder antes del término de su mandato en los últimos diez años, en este caso cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales en las que se elegirá al próximo gobierno para el período 2026-2031. EFE

