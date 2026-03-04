Empresarios calculan en 1.600 millones de dólares el comercio colombo-venezolano este año

3 minutos

Bogotá, 4 mar (EFE).- El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela proyecta una expansión histórica para este año y superará los 1.600 millones de dólares, consolidando una tendencia de crecimiento que busca recuperar el tamaño de la economía binacional de hace una década, señalaron este miércoles líderes y empresarios durante un evento en la capital colombiana.

Durante el seminario ‘Venezuela y Colombia: un nuevo futuro’, más de 400 empresarios, banqueros y líderes gremiales destacaron que, tras una reducción del 80 % en años anteriores, la economía venezolana apunta ahora a «un crecimiento de dos dígitos para 2026, transformando la relación de un simple intercambio de bienes hacia un modelo de destino estratégico para la inversión de capitales».

«La integración entre Colombia y Venezuela tiene hoy más que nunca la posibilidad de cumplir con antiguos objetivos que hoy pueden hacerse realidad en sectores complementarios como la siderurgia, la petroquímica y sus encadenamientos productivos en textiles, dispositivos médicos y agro», aseguró el presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo Venezolana, Germán Umaña.

Bajo esta premisa, los participantes identificaron áreas críticas donde la inversión encontrará sus mayores oportunidades de expansión, destacando especialmente el sector de energía e hidrocarburos, donde se espera que la nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela y las recientes licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, en inglés) dinamicen la infraestructura y atraigan capitales frescos.

A esto se suma la relevancia de la logística, dado que el transporte terrestre continúa siendo el eje motor de la relación al representar el 86,2 % del intercambio total, junto con un repunte estratégico en la manufactura y la salud, específicamente en los rubros de confecciones, farmacéuticos y alimentos procesados, los cuales muestran un alto potencial de encadenamiento productivo para las empresas de ambos países.

Esta dinámica se ve favorecida por una realidad cambiaria más atractiva en Venezuela y ajustes regulatorios que facilitan el flujo de divisas hacia sectores complementarios como la siderurgia, la petroquímica y el agro.

No obstante, el encuentro también abordó los desafíos de seguridad en la frontera, subrayando la importancia de la cooperación con Estados Unidos para combatir grupos ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y garantizar un entorno institucional estable.

Al cierre del evento, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, los directivos enfatizaron que la recuperación gradual y la formalización de los canales comerciales no solo buscan rentabilidad, sino consolidar una integración binacional sostenible que genere bienestar y desarrollo a largo plazo para ambos pueblos. EFE

enb/jga/seo