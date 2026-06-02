Empresarios confían en que las negociaciones impidan una nueva sanción de EE.UU. a Brasil

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Río de Janeiro, 2 jun (EFE).- Los empresarios brasileños confían en que las negociaciones entre ambos gobiernos impidan que Estados Unidos imponga un arancel adicional del 25 % a la importación de productos de Brasil como sanción por las supuestas políticas comerciales «desleales» del país sudamericano.

Tanto la Cámara Americana de Comercio (Amcham), que reúne a las empresas brasileñas con negocios en Estados Unidos, como la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil, coinciden en que la amenaza de sanción aún es preliminar y que puede ser superada con el diálogo.

Las dos entidades se pronunciaron luego de que un informe publicado en la víspera por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, tras una investigación de prácticas comerciales de Brasil, recomendara la imposición de aranceles adicionales sobre gran parte de las exportaciones brasileñas.

«En caso de que se confirmen, esas medidas elevarán los costos, reducirán la competitividad y crearán obstáculos al comercio y a las inversiones bilaterales», alertó la Amcham.

Pero la Cámara aclaró que el propio informe reconoce «avances» en el diálogo entre ambos gobiernos, que se intensificó en las últimas semanas tras la reunión que tuvieron el 7 de mayo en Washington el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La continuidad de esas negociaciones hasta el 15 de julio, plazo final que establece el Gobierno estadounidense antes de imponer las sanciones, abre una «ventana concreta para la búsqueda de soluciones que puedan evitar o revisar las medidas arancelarias propuestas», según la Amcham.

La entidad agregó que el informe anunciado el lunes aún es preliminar y que hay tiempo de evitar las sanciones.

«El sector empresarial espera que los dos gobiernos intensifique sus esfuerzos en las próximas semanas y alcance una solución que enderece los asuntos en discusión y preserve las condiciones necesarias para la evolución del comercio y las inversiones en los dos países», afirmó el presidente de la Amcham, Abrão Neto.

La Fiesp, por su parte, manifestó su «profunda» preocupación con el informe y con una propuesta de sanción que tendría un fuerte impacto negativo en las relaciones comerciales y en la competitividad de Brasil.

«En este momento es fundamental una actuación rápida y firme del Gobierno brasileño para evitar la confirmación de los graves pérdidas a las exportaciones del país», aseguró el presidente de la Fiesp, Paulo Skaf.

La entidad manifestó su interés en colaborar en el diálogo entre ambos países y su empeño en una «diplomacia empresarial» que permita revertir las medidas.

Los posibles nuevos aranceles del 25 %, que se aplicarían si no se llega a un acuerdo antes del 15 de julio, se justifican por supuestas políticas «desleales» en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual, la deforestación ilegal y el acceso al mercado del etanol, según un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. EFE

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