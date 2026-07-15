Empresarios de 22 países participarán en España en un foro iberoamericano de inversores

Compartir

1 minuto

Barcelona (España), 15 jul (EFE).— Altos ejecutivos de compañías de 22 países participarán en un foro de inversiones organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) el 8 y el 9 de octubre en la ciudad española de Barcelona.

La reunión llevará el título de ‘Invertir en Barcelona, invertir en España, invertir en Iberoamérica’, con asistencia de presidentes y consejeros delegados de las empresas, así como autoridades, informó Ceapi este miércoles en un comunicado.

Durante dos jornadas se debatirá sobre las perspectivas de inversión en el periodo 2026-2030 y se pondrá el foco en sectores como las infraestructuras, la energía, el turismo, la tecnología, la inteligencia artificial, la agroindustria, la salud, la biotecnología y las finanzas.

El programa incluirá también encuentros de negocio especializados para facilitar alianzas en tecnología y tecnofinanzas (‘fintech’), turismo, construcción, salud y fusiones y adquisiciones.

Uno de los objetivos es consolidar Barcelona como punto de encuentro del liderazgo empresarial iberoamericano y reforzar el papel de España como plataforma estratégica para las inversiones latinoamericanas en Europa.

La presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, explicó que se trata de que Barcelona sea «el lugar donde los grandes líderes empresariales de Iberoamérica y Europa se encuentren, compartan visión y construyan juntos las inversiones que marcarán la próxima década». EFE

jd/pll/jlm/jl/mra