Empresarios de Argentina piden diálogo para avanzar en reformas, tras el triunfo de Milei

3 minutos

Buenos Aires, 27 oct (EFE).- Entidades empresariales de diversos sectores de Argentina felicitaron este lunes al presidente Javier Milei por el triunfo de su partido en los comicios legislativos y abogaron por un diálogo político que permita sacar adelante reformas económicas.

«Estoy convencido de que la responsabilidad fiscal y monetaria, la integración con el mundo occidental, el respeto por la iniciativa privada y el orden público son los pilares sobre los que se construirá el progreso de nuestra nación, por lo que evalúo positivamente que una fracción tan significativa de los votantes haya optado por un espacio que lleva estas políticas como bandera», señaló Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Grinman afirmó que, «sin perjuicio de este fuerte respaldo que obtuvo el oficialismo nacional, debe reconocerse que también hay amplios sectores de la población que optaron por otras alternativas; su sentir no puede ser ignorado y debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas».

La fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, logró este domingo una importante victoria en los comicios legislativos celebrados en Argentina.

El resultado fortalece la representación que el oficialismo tendrá en ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre y mejora las posibilidades del Gobierno de sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria, bien vistas por los empresarios.

«Es imprescindible que en el Congreso, ámbito natural de manifestación de las distintas miradas, se logren los consensos necesarios para avanzar en las tan necesarias reformas estructurales que los argentinos nos debemos desde hace demasiado tiempo», afirmó Grinman en un comunicado.

Por su parte, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que representa a los bancos de capital internacional con operaciones en el país suramericano, destacó el resultado «positivo» obtenido por el oficialismo y llamó a las autoridades a «construir los consensos necesarios para conformar una agenda de reformas estructurales que impulse la generación de empleo registrado y el crecimiento económico».

«Es especialmente relevante el diálogo real de los actores políticos, no solo entre los que sostienen ideas afines sino también con aquellos que tienen posiciones que hoy lucen antagónicas, a fin de garantizar la sostenibilidad de los cambios», aseveró la ABA.

También, la Sociedad Rural Argentina, una de las mayores patronales agropecuarias del país, afirmó que es de «vital importancia bajar la presión impositiva» como así también avanzar en obras de infraestructura.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) afirmó que, a partir de las elecciones del domingo último, se abre «una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita».

«Alcanzar la estabilidad macroeconómica y la desregulación han sido un gran logro de los primeros dos años de la administración del presidente Milei. Sin embargo, Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fiscal», indicó la AmCham en un comunicado. EFE

