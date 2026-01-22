Empresarios de Ecuador piden diálogo con Colombia para evitar efectos en empleo y comercio

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 22 ene (EFE).- El Comité Empresarial Ecuatoriano expresó este jueves su preocupación «ante la escalada de medidas comerciales» (aranceles), anunciadas entre Ecuador y Colombia, y llamó al diálogo para evitar los «efectos directos» que estas decisiones podrían causar «sobre los ciudadanos, los productores y las economías de ambos países».

«La relación comercial que se ha tomado construir por décadas, significa un monto total que se acerca a los 3.000 millones de dólares», indicó el Comité en un comunicado.

El pronunciamiento se realiza después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara el miércoles, sin previo aviso, la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, por la supuesta inacción de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.

La Presidencia precisó luego que estos aranceles no aplicarían en donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, así como en «la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos».

La medida fue rechazada por el Gobierno del vecino país, que anunció que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, y que también suspenderá de la venta de energía.

En «reciprocidad» a esta última decisión, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, adelantó que habrá una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), uno de los dos grandes oleoductos de Ecuador.

Los empresarios dijeron que reconocían y compartían la «legítima preocupación» del Gobierno por la situación de la frontera, «históricamente un espacio clave para el comercio, pero que también ha sido vulnerable a actividades ilícitas».

Sin embargo, consideran fundamental «privilegiar el diálogo bilateral al más alto nivel como el mecanismo más eficaz para canalizar las diferencias», y que se busquen «soluciones concertadas» que permitan «preservar la seguridad, proteger el empleo y fortalecer una relación histórica que ha sido estratégica para Ecuador y Colombia».

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) también reconoció que la «protección de la seguridad nacional» es un «objetivo legítimo», pero que resultaba urgente que se alcance un compromiso entre ambos países para «enfrentar los desafíos de seguridad fronteriza» y «preservar las condiciones de libre comercio que permiten sostener miles de empleos en las cadenas de exportación del Ecuador».

En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de Fedexpor. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.

Las exportaciones alcanzaron 838 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 14 % en relación a 2023. Colombia se constituyó ese año como el quinto país de destino para las exportaciones no petroleras ecuatorianas. EFE

cbs/fgg/gad