Empresarios de Honduras suscriben convenio con el CAF para dinamizar la inversión

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Tegucigalpa, 24 abr (EFE).- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) suscribió este viernes un convenio de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para dinamizar la inversión y fortalecer la competitividad empresarial en Honduras.

«Estamos dando un paso importante con la Corporación Andina de Fomento, un aliado estratégico para el desarrollo de la región y un actor clave en la promoción de inversiones en Honduras», dijo la presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, tras la firma del acuerdo.

Gallardo enfatizó que la iniciativa privada está haciendo énfasis en la promoción de inversiones en Honduras para la generación de nuevos empleos «que es lo que más necesita el país».

El convenio establece una agenda de trabajo enfocada en la capacitación continua, la generación de conocimiento técnico y la identificación de proyectos clave en sectores estratégicos como el café, la banca y la energía, según el ente empresarial hondureño.

Además, busca potenciar el crecimiento económico sostenible mediante el apoyo directo al tejido empresarial y a las micro, pequeñas y medianas industrias.

«A través de foros técnicos y asistencia especializada, se impulsan nuevas oportunidades que favorecen la innovación y la generación de empleo a nivel nacional», indicó el COHEP.

La representante del CAF en Honduras, Viviana Casco, expresó que el convenio suscrito «refleja una alianza de una visión compartida, de crecimiento, competitividad y también inversión, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado».

«Este acuerdo reafirma el compromiso que tiene el CAF de trabajar de manera conjunta y de la mano con el sector privado hondureño como socio estratégico del desarrollo del país, promoviendo un entorno que impulse la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico», agregó.

Casco destacó que el rol del CAF va más allá de la financiación como banco de desarrollo, ya que combina recursos financieros y conocimiento técnico que pone a disposición de los diferentes países accionistas, el sector privado y alianzas estratégicas para transformar oportunidades en proyectos que sean tangibles y generen impacto concreto. EFE

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