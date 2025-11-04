Empresarios de Mónaco analizan oportunidades de negocio e inversión en Paraguay

2 minutos

Asunción, 4 nov (EFE).- Empresarios del Principado de Mónaco y sus anfitriones de Paraguay analizaron este martes en Asunción las oportunidades de negocio e inversión en los sectores agroalimentario, cárnico, forestal y farmacéutico, durante un encuentro enmarcado en la visita del príncipe Alberto II de Mónaco al país suramericano, informaron los organizadores.

«Fue un espacio de ‘networking’ (para hacer contactos) en el cual las empresas de Mónaco con las empresas paraguayas hicieron este intercambio de intereses, de posibilidades, de oportunidades de inversión, de importación, de exportación», dijo a EFE la secretaria general de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus en inglés) – Capítulo Paraguay, Viviana Goralewski.

La ejecutiva aseguró que asistieron a la cita diez representantes de empresas monegascas, liderados por el Mónaco Economics Board, empresarios paraguayos y autoridades locales.

Goralewski indicó que para los empresarios visitantes «fue realmente un descubrimiento el Paraguay», y aseguró que destacaron, entre otros, las oportunidades de inversión, «los impuestos bajos» en comparación con el resto de la región, el «crecimiento macroeconómico sostenido de los últimos 10 años» y la cantidad de población joven disponible para trabajar.

La misión de empresarios llegó el lunes a Paraguay junto al príncipe Alberto de Mónaco para una visita de tres días, que concluirá este miércoles.

En el comienzo de la segunda jornada de su agenda oficial, el monarca participó junto al presidente del país, Santiago Peña, en la inauguración de un encuentro denominado ‘Paraguay – Mónaco Business Fórum’, que transcurrió a puerta cerrada en la residencia presidencial, en Asunción.

El ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, destacó el lunes, en una conferencia de prensa posterior a la llegada del soberano, que su país y el Principado de Mónaco buscan potenciar proyectos conjuntos de generación de energía limpia y renovable. EFE

