Empresarios de Perú realizarán gira de negocios por Ecuador para ampliar lazos comerciales

3 minutos

Lima, 27 ago (EFE).- La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) realizará un ‘roadshow’ (gira de negocios) en Ecuador del 10 al 12 de septiembre para impulsar la relaciones bilaterales y ampliar vínculos comerciales entre ambos países, según informó la propia asociación en un comunicado oficial.

A lo largo de tres días, una delegación de autoridades y empresarios peruanos de los sectores agroindustrial, turismo y minería participará en charlas-informe sobre la situación de los dos países, así como encuentros para valorar posibilidades comerciales, oportunidades de exportación, vínculos, inversión y la firma de acuerdos de colaboración institucional.

“Esta es una oportunidad concreta para demostrar que el empresariado peruano está unido, listo para liderar y construir junto a nuestros pares ecuatorianos un futuro de respeto, integración y desarrollo compartido”, afirmó Óscar Zapata, presidente del gremio.

El ‘roadshow’ tendrá lugar en la capital Quito, e incluirá visitas técnicas a gremios ecuatorianos con la presencia de autoridades y empresarios locales en las dependencias de la Embajada del Perú en Ecuador.

Ecuador y Perú continúan aumentando sus exportaciones

En el pasado 2024, los intercambios comerciales entre ambos países alcanzaron los 2.593 millones de dólares (unos 2.230 millones de euros), lo que supuso un crecimiento del 13 % respecto al año anterior y colocó a Ecuador como el tercer destino regional de exportaciones peruanas, con un 87 % de productos no tradicionales.

Pese a que el año anterior los productos que destacaron fueron las preparaciones para alimentación animal, medicamentos, harina, galletas dulces, cápsulas plásticas y equipos electrógenos, en el reporte de febrero de este año destacaron principalmente los sectores químico, con más del 50 % y agropecuario, con el 0,4 %.

Ambos sectores registraron un total de 47 millones de dólares (unos 40 millones de euros) que, sumado al crecimiento de otras exportaciones como productos cerámicos (+191 %), pesca tradicional (+165 %) y siderúrgico no tradicional (+143 %), aumentaron el total de exportaciones a Ecuador, registradas en este año a febrero, en un 18 %.

Además del crecimiento y desarrollo en otros sectores, Perú se mantiene como el tercer proveedor de frutas al mercado ecuatoriano y el segundo en toda Latinoamérica.

Según explicó la gerente comercial y de Desarrollo de Negocios de Perucámaras, Silvia Lama, el objetivo es “tender puentes entre empresarios de la región y conectar oportunidades concretas de negocio e inversión”.

“Este ‘roadshow’ refleja nuestro compromiso con la integración económica y el desarrollo comercial sostenible entre países vecinos”, concluyó. EFE

lag/fgg/cpy