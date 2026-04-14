Empresarios españoles exploran oportunidades en Armenia

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Ereván, 14 abr (EFE).- Una delegación de empresarios españoles participa esta semana en una misión comercial en Armenia con el objetivo de reforzar los vínculos económicos bilaterales y explorar oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país caucásico

El primer Business Forum España-Armenia, organizado con el apoyo de instituciones económicas y diplomáticas de ambas partes, reúne a representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) interesadas en posicionarse en un mercado emergente que, pese a su tamaño reducido, presenta un crecimiento sostenido y un proceso de modernización en marcha.

La misión comercial está encabezada por la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), cuyo presidente, José María Torres, subrayó que Armenia es todavía un mercado “muy desconocido para España” y con un nivel de intercambio “manifiestamente inferior a las posibilidades que ofrece”.

“Por ejemplo, cuenta con un potente sector agroalimentario lo que crea muchas sinergias con España. Asimismo, el sector industrial y el turístico son también atractivos para el inversor español”, afirmó.

La delegación está integrada por empresarios de sectores como construcción, turismo, moda y complementos, comunicación y servicios jurídicos, lo que refleja un interés diversificado por explorar el mercado armenio.

La economía armenia ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 5,9 % en 2024 y del 4,8 % en 2025, lo que refuerza su atractivo como destino de inversión.

Aunque las exportaciones españolas a Armenia aumentaron en 2025, el volumen total sigue siendo limitado y no supera los seis millones de euros, concentrado en sectores específicos como la joyería, el mobiliario y el textil.

En este contexto, Torres señaló que el objetivo es “abrir nuevos mercados y facilitar que las empresas armenias también encuentren su camino en España”, apostando por una relación comercial bidireccional.

A su vez, subrayó que las pymes españolas tienen una fuerte vocación internacional, pues “los datos señalan que miran al mercado exterior con mayor frecuencia que la media de las pymes europeas”.

Desde el ámbito jurídico y empresarial, Levón Grigorián, abogado y presidente del Spain–Armenia Task Force de la Cámara de Comercio Internacional en Armenia, destacó el valor estratégico del país.

“Es cierto que Armenia es un mercado de tamaño reducido, pero su valor no está tanto en la escala como en su posicionamiento. Para una empresa española, Armenia puede ser una puerta de entrada a otros mercados de la región, además de ofrecer un entorno ágil, costes competitivos y un capital humano muy cualificado, especialmente en sectores tecnológicos y de ingeniería”, dijo.

Desde el ámbito diplomático, el encargado de negocios de la representación española en Armenia, Fernando Girón Pascual, destacó el carácter pionero del encuentro.

“Es el primer Business Fórum España-Armenia. Esperamos que sea el primero de sucesivos eventos anuales y fórums”, afirmó.

Girón Pascual subrayó el potencial de las relaciones bilaterales y recordó ejemplos recientes de cooperación tecnológica, como el lanzamiento del primer satélite armenio en 2022 mediante la colaboración entre Geocosmos y la empresa española Satlantis.EFE

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