Empresarios están muy comprometidos con un turismo de calidad, dice vicepresidente de CEOE

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San Pedro Sula (Honduras), 2 jun (EFE).- El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, dijo este martes en un foro en Honduras que los empresarios están «muy comprometidos con un turismo de calidad».

Desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que organiza el III Foro Iberoamericano de Turismo que comenzó hoy en San Pedro Sula, la segunda ciudad hondureña más importante, «estamos muy comprometidos con un turismo de calidad, un turismo eficiente y un turismo sostenible», subrayó Amor en declaraciones a EFE.

Añadió que en el caso de España, la industria del turismo es fundamental para la generación de empleo y la generación de actividad económica, pero indudablemente muchas empresas españolas tienen puestos intereses empresariales en todo lo que es la región iberoamericana.

«Por eso es importante foros como este, donde se debaten el futuro del turismo, la gobernanza, esos retos donde se debate también la productividad, la empleabilidad, el talento, el uso de los datos y la inteligencia», enfatizó.

Sobre la expectativas del turismo iberoamericano, considerando la situación convulsa de otras regiones del mundo, señaló que «en estos momentos se está viendo una ventana de oportunidad, los conflictos de Oriente Medio hacen que el turista esté buscando otro tipo de destino, mucho más seguro, y esto es una ventana de oportunidad que debe utilizar todo lo que es Latinoamérica y que deben utilizar destinos también, como tenemos en Europa, ya sea, por ejemplo, España, Portugal, Turquía. Es una ventana que se nos abre a todos».

Del turismo en España, indicó que está «batiendo récord año tras año» y que, «acabamos de conocer los datos de empleo hoy y es indiscutible que el sector turístico está aportando al crecimiento español».

«Pero está aportando mucho también a la generación, creación de empleo, a los emprendedores y al número de empresas, porque no hay que olvidar, alrededor del sector turístico en España estamos hablando de muchas actividades, no solamente hostelería, transporte, líneas aéreas, estamos hablando de consultores, agencias de viaje, son tantas y tantas actividades, comercios, que tienen que ver con el sector turístico», acotó.

Amor dijo además que el foro sobre turismo, que será inaugurado oficialmente el miércoles por el presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, se enmarca en la cumbre empresarial iberoamericana y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los próximos 3 y 4 de noviembre.

El evento en San Pedro Sula reúne a más de un millar de personas, entre empresarios, funcionarios, organismos internacionales de cooperación y financieros; universidades, estudiantes, representantes de líneas aéreas, agencias de viaje, guías turísticos y emprendedores, entre otros invitados. EFE

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