Empresarios lanzan programa para activar comercio y consumo en la frontera norte de México

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció este miércoles que activará 100.000 negocios familiares en la frontera como parte de una estrategia para impulsar el comercio.

En rueda de prensa, el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre señaló que en la primera etapa se buscará integrar a 1.000 negocios a un programa de consumo denominado ‘Viernes muy mexicano’ que se realiza cada último viernes de mes con promociones y dinámicas para motivar beneficios económicos.

El dirigente del sector terciario en el país explicó que el programa ya cuenta con alcance nacional, pero que su fortalecimiento pasa por una «etapa de focalización regional» con rutas por zona, «metas concretas» y acompañamiento en territorio, para atender con mayor precisión las características económicas y sociales de una región estratégica.

De la Torre detalló que la Confederación cuenta con una red de 52 cámaras locales en seis estados fronterizos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que, afirmó, permite una movilización «ordenada», cercana y con continuidad para vincular a los negocios con herramientas de promoción y activación comercial.

Como parte del arranque de este programa desde la fronteriza Tijuana, el dirigente enmarcó el objetivo de las 1.000 incorporaciones en reuniones recientes con la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares del organismo y con liderazgos locales, al señalar que la apuesta combina valor «inmediato» —por ampliar el alcance territorial— y valor «estratégico», al buscar un modelo replicable.

Tensiones geopolíticas ya afectan a la frontera

De la Torre también dio cuenta de los efectos de las tensiones geopolíticas y comerciales en la región, de cara también a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) en julio próximo.

Detalló que en Baja California existe una “sensación” de mayor disponibilidad de bodegas y almacenes, algo que describió como inusual en una franja fronteriza donde tradicionalmente los espacios se contratan con anticipación.

Señaló que se ha observado «mayor inventario» de inmuebles disponibles en la zona fronteriza, empezando por Tijuana.

Entre los factores, mencionó las políticas de Estados Unidos bajo el enfoque ‘America First’ (EE.UU. primero) y la imposición de aranceles a distintos productos, así como el incremento de costos que enfrentan empresas instaladas en la frontera por su cercanía con el mercado estadounidense.

Según su explicación, algunas compañías evalúan trasladar líneas de producción a Estados Unidos u otros países ante mayores costos laborales y dificultades vinculadas al comercio exterior.

Añadió que el fenómeno se agrava por problemas internos, como retrasos en trámites ante la Secretaría de Economía y de autorizaciones que pueden tardar «hasta 750 % más», lo que, dijo, desalienta ampliaciones de plantas o permisos adicionales y empuja decisiones de relocalización.

En 2025, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los 872.00 millones de dólares, consolidando su relación como principales socios, mientras que el 86 % de las importaciones estadounidenses pasan por vía terrestre por los estados mexicanos de Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, y el restante (14 %) se distribuye entre Sonora y Coahuila, entre un total de 47 cruces. EFE

