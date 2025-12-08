Empresarios ligados al Gobierno de Zimbabue condenados a 15 y 12 años de cárcel por fraude

Harare, 8 dic (EFE).- Dos empresarios vinculados al Gobierno de Zimbabue, Moses Mpofu y Mike Chimombe, fueron condenados este lunes a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, por fraude relacionado con el programa presidencial de apoyo a la ganadería y mejora de la seguridad alimentaria local, que provocó pérdidas superiores a siete millones de dólares.

El juez del Tribunal Superior de Harare, capital del país, Pisirayi Kwenda, sentenció a Mpofu a 22 años de prisión, de los cuales cuatro fueron condonados, por lo que cumplirá 15 años de cárcel, mientras que Chimombe recibió 17 años de prisión, con cinco en suspenso, por lo que cumplirá solo 12 en prisión.

Además, deben devolver un millón de dólares cada uno al Gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa, a través del registro del tribunal.

Los abogados defensores, liderados por el profesor Lovemore Madhuku, notificaron al tribunal que apelarán la condena y la sentencia ante la Corte Suprema.

Los acusados permanecieron más de 500 días en custodia policial desde el año pasado mientras esperaban el juicio y el tribunal estableció que deberán efectuar el pago antes del 28 de febrero de 2026.

Tanto Mpofu como Chimombe pertenecían al partido oficialista de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF, en inglés), que gobierna el país desde su independencia del Reino Unido en 1980.

Los empresarios zimbabuenses estaban implicados con el “programa presidencial de cabras”, una iniciativa gubernamental destinada a apoyar la ganadería local y fomentar la seguridad alimentaria en el país.

La idea del programa era entregar cabras a familias y comunidades rurales para que pudieran criar animales, obtener leche, carne y vender los excedentes y generar ingresos para fortalecer la economía rural.

En la práctica, el programa debía funcionar como un subsidio o asistencia social a través de la entrega directa de ganado. EFE

