Empresas compiten por proyecto de construcción de carretera en zona cafetera de Panamá

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- Un total de once empresas participó este martes en el acto de homologación de la licitación para la construcción, por 27 millones de dólares, de una carretera en Boquete, la zona cafetera del occidente de Panamá donde se produce el grano especial Geisha, el más caro del mundo.

Se trata del proyecto de Diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Ruta del Café y Segunda Entrada de Boquete, en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Las empresas presentaron este martes en una reunión virtual sus observaciones al pliego de cargos del proyecto, que contempla una carretera de 25,2 kilómetros de longitud, además de la rehabilitación de varias calles de la población de Boquete y la construcción de aceras, entre otros, como precisó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El objetivo del proyecto es mejorar la conectividad de Boquete, y rehabilitar y mantener la red vial de la región, a fin de fortalecer la integración de la provincia con el resto del país y contribuir al desarrollo social, turístico y económico de la zona, dijo el MOP en una declaración pública.

Boquete, una zona de montaña de clima templado muy visitada por turistas locales y extranjeros, es la mayor zona cafetera de Panamá y produce la grano Geisha, que se vendió en su categoría ‘lavado’ por 30.204 dólares el kilo en la edición de este año de la subasta electrónica del Best of Panama (BOP), lo que lo sitúa como el más costoso del mundo. EFE

