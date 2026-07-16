Empresas de defensa y automóviles niponas anuncian colaboraciones de IA física con Nvidia

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Tokio, 16 jul (EFE).- Empresas del sector de la defensa de Japón, como Kawasaki Heavy Industries y Mitsubishi Heavy Industries, así como el fabricante de automóviles Toyota, anunciaron este jueves colaboraciones con el gigante tecnológico estadounidense Nvidia, coincidiendo con la visita de su director ejecutivo, Jensen Huang, al archipiélago.

«Nuestra colaboración con Nvidia marca un paso importante para impulsar el uso de la IA en la construcción naval hacia una nueva etapa», afirmó el presidente de Kawasaki Heavy Industries, Yasuhiko Hashimoto, en un comunicado.

Kawasaki Heavy Industries reportó el inicio de su colaboración con Nvidia para construir un astillero de última generación en su planta de construcción naval de Sakaide, que buscará integrar robots desarrollados la empresa nipona junto con tecnologías de IA del gigante estadounidense.

La compañía de defensa nipona citó específicamente la escasez de mano de obra causada por la crisis demográfica en el archipiélago, con un decrecimiento de la población y unas tasas de natalidad en mínimos históricos, como una de los «desafíos serios» a los que se enfrenta la industria.

Mitsubishi Heavy Industries también anunció este jueves que colaborará con Nvidia en un sistema de refrigeración para un centro de datos de próxima generación, que busca «satisfacer las crecientes demandas de entornos informáticos de alto rendimiento» como las fábricas de IA.

La compañía nipona afirmó que la combinación de tecnologías de refrigeración avanzadas con los servicios de Nvidia permitirá crear una «infraestructura de IA escalable, fiable y energéticamente eficiente».

Nvidia reveló por su parte, en un comunicado en su página web, la expansión de su colaboración con el fabricante de automóviles japonés Toyota para impulsar la IA física en este sector.

«Toyota y Nvidia están construyendo infraestructura de IA para una nueva era de movilidad, donde los vehículos podrán ser más autónomos, (y) la fabricación estará más definida por la IA», afirmó la compañía estadounidense.

Huang se encuentra en el archipiélago desde el miércoles, abriendo su visita a Japón con un evento para celebrar los treinta años de colaboración con la empresa de videojuegos Sega, y adelantó un «anuncio muy importante» que realizará este jueves sobre colaboraciones en robótica e IA física. EFE

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