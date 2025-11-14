Empresas de Turquía inauguran la tercera edición de una feria comercial en Venezuela

3 minutos

Caracas, 13 nov (EFE).- Varias empresas de Turquía inauguraron este jueves en Caracas la tercera edición de una feria comercial en colaboración con Venezuela, con el objetivo de promocionar sus distintos productos y servicios al país latinoamericano e impulsar la relación en este ámbito entre ambas naciones.

El evento se celebra en un centro de convenciones de la capital venezolana hasta el próximo sábado, 15 de noviembre, con «más de 30 empresas turcas dispuestas a traer productos para toda Venezuela», según el canal estatal VTV, que transmitió imágenes de la inauguración.

Participan sectores como alimentación, hogar (incluyendo muebles, textiles y decoración), logística y transporte, tecnología industrial, energía y lubricantes y cosméticos, señalo la cuenta oficial de la feria en Instagram.

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, asistió a la inauguración, durante la que dio la bienvenida a los empresarios turcos y celebró la realización de este tipo de eventos que, dijo, muestran a «quienes hoy tienen una ofensiva de guerra comercial mundial» la «buena cooperación» y el «buen relacionamiento» entre Caracas y Ankara.

«En estos momentos donde el mundo padece lo que son arrebatos desde Washington de guerras comerciales o de amenazas en el Caribe, esta es la relación internacional a la que nosotros apostamos, que nosotros abogamos, que nosotros promovemos y que nosotros consolidamos», aseguró.

La también ministra de Hidrocarburos señaló que Turquía «es una gran potencia económica en el mundo» que tiene «unos altísimos niveles de desarrollo industrial, tecnológico y manufacturero», lo que, aseguró, se refleja en la feria, donde se ofrecen «productos de calidad» a la nación suramericana.

«Venezuela también está dando sus primeros pasos consolidados de una exportación no petrolera hacia Turquía. Empiezan a salir productos del mar también, el camarón, el cangrejo azul, para Turquía», indicó.

Rodríguez auguró para ambos países, que celebran este año el 75 aniversario de sus relaciones diplomáticas, «siglos de relaciones» durante los que, agregó, sus vínculos económicos seguirán «expandiéndose».

En junio pasado, el Gobierno venezolano celebró en Turquía una feria empresarial con el objetivo de promocionar diversos productos locales y la oferta turística del país caribeño.

En la feria, de acuerdo con el Ministerio de Turismo, se exhibieron productos venezolanos como café, tabaco, cacao, aguacate, ají, flores y artesanías, así como platos tradicionales como los tequeños y licores como el ron y el cocuy.

Según datos oficiales, el comercio bilateral entre Venezuela y Turquía registró un incremento del 29 % en 2024 respecto al año anterior. EFE

