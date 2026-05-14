Empresas en México pierden más de 640.000 dólares por fallas logísticas, según un estudio

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Ciudad de México, 13 may (EFE).- Una de cada 10 empresas en México reportó pérdidas superiores a 11 millones de pesos (unos 640.000 dólares) por problemas con proveedores o interrupciones logísticas, según la Encuesta Global 2025 México de Achilles.

El estudio de la firma especializada en gestión de riesgos y desempeño de proveedores señaló este miércoles que cerca del 50 % de las organizaciones consultadas sufrió interrupciones importantes en su cadena de suministro durante los últimos dos años, con efectos operativos, financieros y reputacionales.

De acuerdo con Achilles, las compañías mexicanas operan en un entorno más vulnerable por la incertidumbre económica, las tensiones geopolíticas y las exigencias regulatorias, factores que han elevado la presión sobre sus redes de proveeduría.

El informe indica que el 87 % de las empresas considera que las «presiones externas» son ahora el principal detonante de cambios en sus prioridades de gestión del riesgo.

Entre las amenazas más relevantes, las compañías identifican «los problemas financieros de proveedores como el principal riesgo para sus operaciones», con el 22,8 % de las respuestas.

En segundo lugar aparecen los «factores geopolíticos», con el 21,8 %, asociados a «conflictos internacionales, cambios regulatorios, tensiones comerciales y problemas logísticos que afectan el flujo de bienes y servicios».

A estos riesgos se suman los «fenómenos ambientales y climáticos», mencionados por el 12,9 % de las organizaciones, además de «amenazas de ciberseguridad y tecnológicas», que ganan relevancia dentro del entorno empresarial.

La encuesta advierte que las interrupciones en las cadenas de suministro dejaron de ser episodios aislados y se han convertido en uno de los principales riesgos corporativos a nivel global.

Ante este escenario, las empresas mexicanas aceleran la adopción de herramientas tecnológicas, modelos predictivos y estrategias preventivas para reducir vulnerabilidades y responder con mayor rapidez a crisis logísticas o de proveeduría.

El informe también destaca el avance de las estrategias ambientales, sociales y de gobernanza, conocidas como ESG, dentro de las cadenas de suministro.

Más de la mitad de las organizaciones encuestadas afirmó contar con iniciativas activas de sostenibilidad, mientras que ocho de cada diez prevén mantener o aumentar sus inversiones en responsabilidad social, cumplimiento normativo y reducción de riesgos ambientales.

Achilles subrayó que más del 60 % de las organizaciones participantes son pequeñas y medianas empresas, lo que muestra que la gestión integral del riesgo ya no es exclusiva de grandes compañías.

La firma concluyó que la resiliencia operativa será determinante para mantener la competitividad y la estabilidad financiera en los próximos años.

La encuesta estaba basada en las respuestas de más de 2.800 organizaciones de sectores como construcción, transporte y sector público. EFE

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