Empresas españolas exhiben en Sídney sus tendencias de diseño, arquitectura e interiorismo

Sídney, 2 dic (EFE).- La creatividad y la excelencia del diseño, la arquitectura y el interiorismo españoles desembarcaron este martes en Sídney con «Spain is in», un escaparate profesional que reúne a algunas de las firmas más destacadas del sector con presencia en Australia para presentar tendencias, materiales y proyectos de última generación.

Organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), a través de la marca Interiors From Spain (interiores de España), y por la Oficina Económica y Comercial de España en Australia, el evento busca consolidar la presencia española en un mercado considerado estratégico, en un momento de creciente demanda de materiales sostenibles, versátiles y de alta durabilidad.

«Cosentino tiene un estilo muy minimalista y por eso estamos creciendo cada vez más en el mercado australiano. Además, el país se presta a crecer, ya que todavía hay muchísimo por construir», explicó hoy a EFE Maria Rodríguez Alcalá, responsable de marketing de esa empresa, líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras para arquitectura y diseño.

En Australia, sus productos se emplean en proyectos de interiorismo, fachadas y mobiliario.

La cita reunió en el centro de Sídney también a otras compañías españolas como Actiu, Frontek, Kriskadecor, LZF-Lamps, Olé Lighting, Porcelanosa, Resol y Sancal.

Arquitectos, interioristas, decoradores, promotores, prescriptores y medios locales pudieron conocer hoy de primera mano sus últimas propuestas.

«Estamos presentes todos los años en la Feria de Milán y desde ahí es donde surge el interés internacional por la marca y al final nos deriva a países como Australia, que es donde estamos presentando nuestras últimas colecciones», dijo el arquitecto Amador Pérez Moreno, responsable de la empresa Sancal.

Sancal fue fundada en 1973 en Yecla (Murcia) por Santiago Castaño Carpena como una empresa familiar dedicada inicialmente a la tapicería y el mobiliario modular.

En 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de Diseño en la modalidad de «Diseño y Empresa», reconocimiento otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por más de cincuenta años de trayectoria, su compromiso con la innovación, la creatividad y la calidad de su mobiliario.

«El mercado australiano es un mercado muy sofisticado, con grandes arquitectos de reputación mundial y poco a poco vamos marcando nuestra huella en la arquitectura australiana», explicó Bernat Miñana, director en Australia de la empresa de cerámica tecnológica Frontek.

Frontek, la división de fachadas cerámicas del grupo español Greco Gres Internacional, ha realizado varios proyectos de relieve en Australia, como un edificio del campus de Macquarie University en Sídney, así como uno de los rascacielos más antiguos de dicha ciudad (33 Alfred Street), o el Instituto Real de Tecnología de Melbourne.

El encuentro contó también con la presencia de la embajadora de España en Australia, Esther Monterrubio Villar, quien subrayó el valor creciente del diseño español en el país oceánico.

La industria española del diseño, la arquitectura y el mobiliario exporta cada año más de 20.000 millones de euros, una cifra que refleja su peso creciente en los mercados internacionales, según datos del ICEX.

En los últimos cinco años las ventas al exterior han mantenido un ritmo de crecimiento medio del 6 %, consolidando a España como un referente en calidad, creatividad y desarrollo de materiales y soluciones para proyectos contemporáneos.

En Australia, cerca de un centenar de empresas de este sector operan a través de distribuidores, mientras que alrededor de una decena cuentan con oficinas propias, como es el caso de Frontek o Porcelanosa. EFE

