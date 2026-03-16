Empresas estadounidenses destacan la estabilidad macroeconómica de Uruguay

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Montevideo, 16 mar (EFE).- Empresas estadounidenses instaladas en Uruguay destacan la estabilidad macroeconómica y la seguridad institucional y jurídica del país para hacer negocios, según revela una encuesta presentada por la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI.

«La principal razón por la que eligen Uruguay es el cumplimiento de las reglas de juego», dijo este lunes la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, quien calificó eso como una «ventaja» para el país suramericano.

De los datos presentados en esta jornada, Ferreira destacó que el 79 % de las empresas participantes manifestaron satisfacción con respecto al clima de inversiones en Uruguay.

La encuesta fue dirigida a un total de 244 empresas de capital de origen estadounidense, pero solo 61 de estas participaron del estudio, lo que representa una tasa de respuesta del 25 %.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el 70 % de la inversión en Uruguay es de origen privado y que de esta «una parte importante es inversión que viene del exterior», por lo que para el Gobierno es fundamental conocer «cuáles son sus desafíos y sus preocupaciones».

Entre los aspectos consultados, la encuesta revela que las empresas estadounidenses sienten insatisfacción por los tiempos para la realización de trámites. En palabras de ministro, solucionar esto «es una obsesión para el Gobierno».

En este sentido, Oddone adelantó que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley de competitividad e innovación con el fin de facilitar el comercio y la actividad empresarial.

Al ser consultadas sobre los aspectos que deberían priorizarse para mejorar el clima de inversiones en Uruguay, las empresas insatisfechas hicieron énfasis en las condiciones de acceso a mercados, las exoneraciones e incentivos fiscales, las condiciones macroeconómicas y el costo laboral, entre otros.

Pese a lo que queda por mejorar, Oddone afirmó que «Uruguay es un socio confiable a largo plazo». EFE

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