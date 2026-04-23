Empresas periodísticas de Argentina expresan preocupación por restricción a la prensa

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Buenos Aires, 23 abr (EFE).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne a 180 empresas periodísticas, expresó este jueves su «máxima preocupación» ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de bloquear el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

«ADEPA manifiesta su máxima preocupación por la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina», afirma el comunicado.

Este jueves, el Gobierno de Milei deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas de distintos medios acceder a la Casa Rosada, aludiendo motivos de «seguridad nacional» tras la difusión de imágenes del interior del edificio por parte del canal TN.

«El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno», sostuvo la ADEPA.

La entidad que representa a las empresas periodísticas de todo el país advirtió que «la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública».

«La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático», aseveró la asociación.

La entidad instó «a las autoridades a revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa». EFE

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