Empresas portuarias piden solucionar congestión de vías hacia puerto peruano del Callao

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Lima, 20 may (EFE).- Las compañías portuarias que operan en Perú pidieron a las autoridades solucionar la congestión de camiones que afecta al principal puerto peruano, ubicado en la provincia del Callao, así como dotar de carreteras al flamante puerto de Chancay, construido con capital chino, como las principales demandas del sector planteadas este miércoles en el XXIII Foro Internacional de Puertos.

El puerto del Callao tiene un tráfico diario de 5.000 camiones y en 2025 movilizó 3,3 millones de contenedores de 20 pies (TEUS), pero el plan de desarrollo de este terminal marítimo busca triplicar su capacidad hacia el 2066 con 10 millones de contenedores, según explicó el gerente general de la Asociación de Fomento de la Infraestructura (AFIN), Juan Pacheco, en el encuentro celebrado en la Cámara de Comercio en Lima.

El funcionario señaló que el puerto del Callao necesita la creación de un antepuerto que tenga un sistema inteligente de transporte para la gestión de tráfico y transporte de mercancías, dado que este terminal moviliza el 42 % de la carga total de Perú.

A la fecha, los terminales concesionados en el país andino, mediante Asociación Público Privada (APP), han invertido 2.376 millones de dólares y existe una cartera de 1.879 millones de dólares por ejecutar en los próximos años.

En el caso del Callao, sus terminales sur y norte están operados por la emiratí DP World y la danesa APM Terminals, respectivamente.

El gerente general de DP World Callao, Marco Hernández, declaró que el muelle sur ha incrementado su volumen en más de 50 % en los últimos 15 años, pasando de recibir barcos con 4.500 contenedores a naves con capacidad para 18.000 contenedores.

El ejecutivo anotó que el próximo año es el «punto de inflexión» para comenzar a tomar acción y seguir impulsando las inversiones con el fin de poder alcanzar los 2,3 millones de contenedores en 2028.

Anotó que la propuesta de inversión de DP World para extender el contrato de concesión, que vence en 2036, asciende a 1.300 millones de dólares para «hacer la gobernanza que tanta falta le hace al puerto del Callao».

A su turno, el jefe de asuntos legales y corporativos de APM Terminals, Manuel Galup, comentó que el tema de la congestión en las vías adyacentes al puerto del Callao no corresponde con la inversión hecha en la infraestructura portuaria, dado que persisten colas de camiones de hasta 13 kilómetros.

Galup pidió a las autoridades peruanas una planificación ordenada para resolver «los cuellos de botella» en el ingreso al puerto y la inseguridad que genera ese desorden vial.

Señaló que el terminal norte tiene antepuertos para una capacidad de 200 camiones y que actualmente se plantea un antepuerto de 200 hectáreas que tendrá capacidad para 700 camiones de carga.

Sin embargo, Galup indicó que «es insuficiente ante el ingreso diario de 5.000 camiones» al Callao, con lo cual opinó que sólo esa obra «no va a resolver la congestión».

Respecto al puerto de Chancay, el gerente de Seguridad, Protección y Medio Ambiente de Cosco Shipping Ports Chancay, Jason Guillén, dijo que también se ha considerado colocar un antepuerto, pero que tiene que ser complementado con corredores viales, que lo conecten con otras regiones del país.

El puerto de Chancay está al norte de Lima y tiene dos rutas principales hacia China, que cubren el viaje hacia el Asia en 25 días, pero no tiene grandes carreteras que faciliten su acceso y, además, el plan de desarrollo urbano tiene pendiente de aprobación una vía de evitamiento, comentó Guillén. EFE

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