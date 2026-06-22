Empresas que adoptan IA en la UE son más productivas sin reemplazar empleo, según el BCE

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Fráncfort (Alemania), 22 jun (EFE).- Las empresas que adoptan las tecnologías de inteligencia artificial en la Unión Europea (UE) son más productivas sin que la tecnología reemplace la mano de obra a corto plazo, considera el Banco Central Europeo (BCE).

Esta evidencia inicial para la Unión sobre el impacto de la IA en el mercado laboral también concuerda con los resultados de encuestas que el BCE realiza a empresas, según un artículo de su próximo boletín económico, publicado este lunes.

Además, «las empresas europeas con un nivel elevado de adopción e inversión en IA son más propensas a contratar personal adicional», añaden los economistas del BCE Isabella Moder y Til Pommer.

Sin embargo, en EEUU el empleo bajó de media más del 4 % entre 2019 y 2025 en las profesiones que tienen un riesgo elevado de ser sustituidas fácilmente por la IA como economistas y diseñadores gráficos.

Pero el empleo en trabajos que no son sustituidos fácilmente por la IA, por ejemplo electricistas y profesores de secundaria, aumentó un 13 % durante el mismo periodo.

En EEUU los efectos de la IA en el empleo probablemente se van a volver visibles antes que en otras grandes economías porque las empresas estadounidenses han sido las primeras en adoptar la IA y porque el mercado laboral estadounidense es flexible.

La IA afecta al crecimiento del empleo en algunos subgrupos de empleo específicos.

Las consecuencias de la IA para el empleo agregado a fecha de hoy no son concluyentes pero «ha tenido un impacto relativo en el crecimiento del empleo desde 2019», según Moder y Pommer.

El impacto se ha acelerado desde el lanzamiento a finales de 2022 de ChatGPT, un gran modelo de lenguaje para comprender, procesar y generar texto de forma natural.

El impacto de la IA en el crecimiento del empleo no se ha traducido en diferencias significativas en el crecimiento salarial. EFE

aia/jgb