En el Festival Cordillera de Bogotá la migración grita en español

Paula Cabaleiro

Bogotá, 14 sep (EFE).- En su edición 2025, el Festival Cordillera no fue solo una cita musical, sino un espacio de reivindicación de la migración, la hermandad latinoamericana y la fuerza del idioma español como punto de encuentro.

«¿Cuántos de aquí sois de fuera?», fueron las primeras palabras que el español Miguel Bosé pronunció en su concierto y que iniciaron el patrón de la representación extranjera, el cual se repitió en cada uno de los platos fuertes de los dos días del festival.

Con más de 40.000 personas por día gritando en celebración en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, el evento reunió durante dos días a casi cuarenta artistas de Iberoamérica, de los cuales solo un cuarto eran colombianos.

Según Páramo, la empresa organizadora del festival, cerca del 30 % del público viajó desde el extranjero, lo que confirma al Cordillera como un encuentro regional sin fronteras.

«Nadie emigra de su patria porque quiere. El que sale, lo hace por necesidad», cantó el panameño Rubén Blades el sábado en su tema ‘Emigrantes’, que forma parte de su más reciente disco ‘Fotografías’, el cual trata de la migración y el derecho a una mejor vida.

A pesar de que fue una de las canciones menos coreadas por ser una de las más nuevas del artista salsero, Blades decidió incluirla en este formato festivalero, el cual le otorga una franja de poco más de una hora de concierto, cuando habitualmente se sube al escenario por más de tres horas.

El cantante de 77 años también incluyó en ese repertorio ‘Plástico’, una de sus canciones más famosas, en la que enumera países latinoamericanos al grito de «Colombia presente, Cuba presente…», y que se transformó en un canto colectivo en el Festival.

La misma línea siguió el colombiano Carlos Vives, que proyectó las banderas de Colombia y Venezuela como un recordatorio de los lazos que trascienden la geografía.

Una plataforma regional

El festival, que nació en 2022 y llega ahora a su cuarta edición, combina géneros como rock, pop, cumbia, merengue, reggae, hip hop, electrónica y boleros, y se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes de Colombia.

Sus cuatro escenarios han acogido a lo largo de los años a leyendas como Maná, Juanes, Julieta Venegas, Hombres G o Los Fabulosos Cadillacs.

La segunda jornada, este domingo, continuó con esa misma línea gracias a la presencia del argentino Fito Páez, la banda mexicana Zoé, los españoles Duncan Dhu, los argentinos Illya Kuryaki & The Valderramas, los mexicanos Belanova y los chilenos Gondwana, entre otros.

Sus conciertos confirmaron que el Cordillera es, sobre todo, una plataforma de sonidos que cruzan fronteras.

Sin embargo, no todo se trató de grandes artistas. El Cordillera también sirve de plataforma para jóvenes cantantes emergentes como la argentina Yami Safdie, quien saltó a la fama este año por las canciones ‘En otra vida’ y ‘Querida yo’ y aprovechó su hora de concierto para hacer una mezcla de himnos colombianos de Juanes o Shakira.

En total, casi cuarenta artistas pasaron por los cuatro escenarios del festival, que mezcló salsa, vallenato, rock, pop, rumba flamenca y fusiones urbanas. EFE

