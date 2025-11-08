En espera del superclásico, Rosario Central y San Lorenzo igualaron sin goles

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- En espera del superclásico del fútbol argentino el domingo entre Boca Juniors y River Plate, este viernes Rosario Central y San Lorenzo empataron 0-0 en el comienzo de la decimoquinta y penúltima jornada del Torneo Clausura.

Tras este resultado, Rosario Central sigue líder de la Zona B con 31 unidades, mientras que San Lorenzo se ubica quinto con 23 puntos.

Este domingo se disputará una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en el estadio La Bombonera.

Otros duelos destacados de la decimoquinta jornada serán Huracán-Newell’s Old Boys, Racing Club-Defensa y Justicia, el sábado, mientras que el lunes Deportivo Riestra-Independiente será el encuentro más llamativo. EFE

fca/gbf