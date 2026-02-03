En estado grave una profesora tras ser apuñalada por un alumno en el sur de Francia

París, 3 feb (EFE).- Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula y el agresor, de 14 años, ha sido detenido por tentativa de asesinato.

Según informó el medio público Ici, el suceso ocurrió en el colegio La Guicharde de la localidad costera de Sanary-sur-Mer, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y cercana a la ciudad de Tolón (sureste).

La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital, tiene unos sesenta años y recibió varias puñaladas, en especial en el abdomen. EFE

